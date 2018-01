Mundo Vídeos: Jovem espancada por colegas em escola mexicana Por

Uma jovem foi espancada por colegas numa sala de aula, no México, perante a indiferença dos outros colegas que, enquanto a rapariga é esbofeteada e agarrada pelos cabelos, vão gravando o episódio. As imagens, que foram gravadas na semana passada, já correm mundo e obrigaram à intervenção do governo mexicano neste caso.

Cotoveladas, pontapés, cabelos puxados e bofetadas podem ser vistos nos vídeos que retratam um episódio que está a chocar o México e, sobretudo, a comunidade de Higaldo, onde esta situação teve lugar.

Enquanto a jovem é espancada por colegas dentro da sala de aula, ninguém põe termo à situação que se tornou pública face às gravações feitas… pelos colegas.

O caso da Escola Secundária Jesús Reyes Heroles foi partilhado nas redes sociais e chegou ao conhecimento do governo que, através do ministério da Educação, mandou suspender as alunas que agrediram a colega.

“Os casos aqui são muitos mais e nunca ninguém fez nada”

Só que o caso gerou uma onda de indignação entre os pais dos alunos mas também nos populares, que fizeram uma manifestação à porta da escola.

“A minha filha não é a única a ser agredida nesta instituição, mas foi a única que ficou gravada. Os casos aqui são muitos mais e nunca ninguém fez nada”, disse o pai da aluna agredida, citado pela imprensa mexicana.

As alunas responsáveis por esta agressão, que reacende a discussão sobre conflitos nas escolas, foram transferidas, depois de cumprirem um período de suspensão.

Como são menores, as alunas é pouco provável que sejam levadas a tribunal.

