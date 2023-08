Nas Notícias Dicas para poupar em material escolar Por

Saiba o que fazer para poupar em material escolar

Quem tem estudantes a seu cargo sabe como é difícil controlar o orçamento quando é preciso comprar material escolar. Mas é sempre possível poupar em material escolar com boas dicas e conselhos. Confira.

A fatura de material escolar costuma pesar no orçamento. Mas se não quer desequilibrar a balança há tarefas que pode ajustar. Com paciência e alguma criatividade é possível equilibrar as contas com os gastos em material escolar. Ao mesmo tempo que reduz despesas está também a dar um ensinamento valioso ao seu aluno. Ensine a poupar e a reduzir o consumismo.

Como poupar em material escolar?

Para que a tarefa de poupar em material escolar seja concluída com sucesso é preciso iniciar da melhor forma. Como? Crie um orçamento para os gastos que vai ter.

É importante que saiba o que o estudante vai precisar no nível de ensino que vai frequentar, seja ao nível de livros, cadernos, lápis, réguas, esquadros, canetas ou outro tipo de material como tintas ou outro tipo de ferramentas usadas na escola.

Estabeleça um teto máximo do valor que pode gastar e, além disso, outro conselho que deve seguir é o de reaproveitar aquilo que for possível.

Existe muito material que não se gasta ou estraga de um ano letivo para o outro e pode ser novamente utilizado. Neste caso, sobretudo para quem está em áreas de ensino mais profissional ou na faculdade, pode recorrer a ferramentas de outros anos que possam estar em perfeitas condições de uso.

No seguimento desta dica é possível deixar-lhe uma outra que diz respeito a manuais que podem já não ser necessários, nomeadamente nos cursos da faculdade.

Inicialmente, os cursos têm uma componente mais geral e, à medida que os anos passam, os alunos tendem a especializar-se mais em determinadas áreas. Depois, existem manuais que podem vender ou emprestar, permitindo a outras pessoas poupar ao mesmo tempo que, se for uma revenda, fazem algum dinheiro com aquilo que não lhes faz tanta falta.

A fatura do material escolar é sempre grande para as famílias, apesar de o Estado oferecer os livros nos anos de escolaridade obrigatória. Não se esqueça, contudo, de se inscrever nesta plataforma para que o seu aluno tenha direito. Receberá uma espécie de voucher que lhe permitirá ir a livrarias aderentes buscar os livros necessários.

Convém lembrar que esta medida é válida para escolas públicas ou privadas que tenham contrato de associação.

Além disso, é possível que alguns livros possam não ser novos. Isto é, são reutilizados.

Material escolar de marca?

Além das dicas que estão em cima existem outras que podem ser bem úteis, como por exemplo, comprar material de marca branca.

A questão que se deve colocar sempre é perceber se vale a pena investir numa caneta ou num caderno de marca ou se um de marca branca serve?

Se não fizer diferença na eficiência para a aprendizagem, na carteira de quem paga acaba por fazer uma diferença significativa.

O que também faz uma diferença significativa é o valor que pode deduzir em sede de IRS na área reservada à educação. Assim, é fundamental que nunca se esqueça de pedir fatura quando compra material escolar.

É fundamental colocar sempre o número de contribuinte para que as despesas com material escolar sejam dedutíveis, desde que estejam isentos de IVA ou tenha uma taxa nunca superior aos 6 por cento.

Ao pedir fatura acaba por facilitar a sua vida em relação à tributação. Ou seja, terá mais despesas para apresentar quando preencher o seu IRS. Não se esqueça, porém, de validar depois estas faturas no portal e-Fatura.

Como validar as faturas no portal e-Fatura?

Para que as suas despesas com material escolar possam ser dedutíveis em IRS é importante que tenha tudo agregado no portal e-Fatura.

Assim, as despesas que os agregados familiares vão tendo ao longo do ano com material escolhar podem valer uma ‘poupança’ significativa no ano seguinte, através do reembolso de parte do IRS (Imposto sobre o Rendimento Singular).

Não se esqueça que para ter deduções, você precisa pedir fatura com número de contribuinte.