Vídeo: “Não quero que me vejam. Sinto vergonha”, confessa André Gomes

Alvo de muitas críticas em Espanha, André Gomes concedeu uma entrevista à revista Panenka onde fez revelações surpreendentes e explicou que, por vezes, sente vergonha em sair de casa pelas coisas não correrem como esperava.

André Gomes descreve parte da sua estadia em Barcelona como um “inferno”. O internacional português tem sido alvo de duras críticas em Espanha e, numa entrevista à Panenka, passou em revista os tempos conturbados que tem vivido.

“Não me sinto bem em campo, não estou a desfrutar. Os primeiros seis meses foram bons, mas depois as coisas mudaram. Talvez a palavra não seja a mais correta, mas passou a ser um inferno porque comecei a sentir mais pressão. Vivo bem com a pressão de fora, o problema é a pressão que coloco sobre mim mesmo. Sou muito auto-crítico”, começa por dizer.

“Já me aconteceu em mais do que uma ocasião não querer sair de casa. Não quero que as pessoas me vejam, sinto vergonha”, revelou.

O médio português admite que se sente “tranquilo nos treinos” e confortável “com os companheiros”, mas que a “pouca confiança” que sente é notada pela equipa. André Gomes acrescenta que lhe é difícil ultrapassar um jogo menos consigo e que, por isso, não consegue “libertar a frustração”.

“Fecho-me. Não me permito libertar a frustração. Não falo com ninguém, para não incomodar ninguém. É como se me sentisse envergonhado. Pensar demais faz-me mal, penso muito nas coisas que correram mal. Embora os meus companheiros me apoiem bastante, as coisas não me saem como eles esperam”, admite.

