Vídeo: Cristas acompanha recolha do lixo em Lisboa

Assunção Cristas saiu do conforto do lar e foi para as ruas de Lisboa, durante a madrugada, para acompanhar os técnicos de recolha de lixo. Veja o vídeo.

Agasalhada contra o frio, a líder do CDS-PP que também é vereadora da Câmara de Lisboa, fez um direto no Facebook para mostrar a realidade que os técnicos do lixo encontram diariamente.

Enquanto que era feita a recolha de resíduos na cidade, Assunção Cristas ia ‘serpenteando’ entre os carros e conversando com os trabalhadores, que iam carregando os caixotes de lixo.

A líder centrista explicou ainda que este é “um trabalho duro” para que Lisboa possa estar “um bocadinho mais limpa”.

Apesar de referir que “as condições de trabalho são agora melhores”, Assunção Cristas não esconde que este é “um trabalho duro”.

Veja o vídeo:

