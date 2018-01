Cultura U2 voltam a Portugal em setembro Por

Os U2 regressam a Portugal para um concerto neste ano de 2018. A banda de Bono Vox atuará em Lisboa no mês de setembro.

O concerto da banda irlandesa está agendado para o dia 16 de setembro, no Parque das Nações, de acordo com o que adiantou a promotora do evento.

A banda de Bono, The Edge, Larry Mullen e Adam Clayton apresenta a ‘eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour’, que tem início a 2 de maio em Tulsa, no estado norte-americano do Oklahoma, e chega a Portugal em setembro.

Esta digressão da banda irlandesa passará por locais como Berlim, Madrid, Copenhaga, Hamburgo, Amesterdão, Milão, Manchester e Londres, entre outras regiões.

Os bilhetes para o concerto estarão à venda a partir do dia 26 de janeiro nos locais habituais.

“Aos subscritores do site U2.com está reservada a primeira oportunidade de compra – de quinta feira, 18 de janeiro às 10h00 a sábado dia 20 de janeiro, às 17h00”, acrescenta a nota da promotora que revela ainda que estes fãs que compraram o álbum ‘Songs of Experience’ antes de 30 de novembro de 2017, em pré-venda também têm prioridade na compra de bilhetes (dois por pessoa) para este concerto.

“Vão receber um código único que dá acesso a uma pré-venda limitada que se inicia a 22 de janeiro às 9h00 e termina no dia 24 de janeiro às 17h00”.

Este concerto voltará a ter um palco 360º.

“É uma atualização do palco único e inovador de 2015, com múltiplos palcos e um sistema de som inovador, além de um novo écran Led de elevada resolução – nove vezes mais que o écran de 2015”, descreve a promotora Live Nation.

Os U2 não atuam em Portugal desde outubro de 2010.



