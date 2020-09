Cultura Depois de viajar o mundo, Elida Almeida regressa a Lisboa em concerto intimista Por

Após esgotar os bilhetes no Capitólio em 2019, cantora cabo-verdiana volta à cidade para apresentar-se no Espaço Espelho D’Água; a gastronomia fica sob a responsabilidade de Leandro Araújo, do Cafezique, de Loulé.

México, Finlândia, Canadá, Estados Unidos, França. Pausa por conta da pandemia. Polônia, Luxemburgo, França. Elida Almeida é uma artista do mundo.

E a cabo-verdiana fez questão de colocar um regresso a Portugal na sua agenda, após esgotar os bilhetes de sua apresentação no Capitólio no ano passado.

Elida será a grande atração do próximo sábado no Espaço Espelho D’Água. Para completar as atrações do fim de semana do SomSabor, o chef Leandro Araújo vem do Cafezique, de Loulé, para assinar a ementa ao lado do chef residente, Rui Araújo. Tudo isso à beira do Tejo, em Belém.

Nascida na Ilha de Santiago, Elida Almeida começou a cantar na Igreja, mas após a morte do seu pai teve que ajudar a mãe com a venda de legumes.

Contudo, a música era o seu destino e com letras que juntavam amor e protesto começou a ganhar cada vez mais espaço. Em 2015, venceu o prêmio do Prix Découvertes RFI.

Elida é conhecida pelas grandes parcerias que faz. Entre elas, estão Flavia Coelho, Helio Batalha, Roberta Campos e Elji Beatzkilla.

Elida assistiu à apresentação da conterrânea Lucibela no SomSabor, gostou do espírito intimista dos concertos do festival e inspirou-se para também fazer parte do projecto.

No arranque do fim de semana, Gonçalo Sousa recebe, na sexta-feira, o músico espanhol Tyler Faraday e o baterista português Diogo Alexandre para um concerto em Belém.

No domingo, o Palavras em Contraste, formado por Gabriela Abreu e Miguel Antunes, convida os poetas Bé e Samuel F. Pimenta e a música fica por conta do brasileiro Rod Krieger.

O Sabor da Semana

O chef convidado desta semana é Leandro Araújo, do Cafezique. Aberto desde janeiro em Loulé, o restaurante busca inovar na forma de comer. O conceito são pratos pequenos para partilhar que não são tapas. Para isso, Leandro Araújo dá um toque especial que promete reproduzir no SomSabor. A curadoria gastronómica do festival é de Paulo Amado.

A ementa ainda está a ser elaborada, mas Leandro já definiu o amuse bouche com um Gaspacho de pepino e keffir, pickles e ova de polvo, com opção vegetariana de Gaspacho de pepino e keffir e pickles, e o prato principal, que será Cavala alimada, batata doce, escabeche e salsa – com Cenoura caramelizada, batata doce, escabeche e salsa na versão veggie.

Sobre o SomSabor

O SomSabor estreou-se em julho de forma arrebatadora com grandes nomes da música, literatura e gastronomia, como os músicos Yamandu Costa, Paulo Flores, Mário Laginha, Tcheka, Pedro Jóia, Maria João, o escritor José Eduardo Agualusa e os chefs José Júlio Vintém (Tombalobos), Pedro Abril (Chapitô à Mesa), Rodrigo Madeira (Herdade da Malhadinha Nova), Jossara Martins (Jossy’s), entre outros, no Espaço Espelho D’Água.

O projeto, que tem a curadoria gastronómica de Paulo Amado, dinamiza setores da economia nacional que têm sofrido um forte impacto negativo nas suas atividades por conta da pandemia de covid-19, ao oferecer, em segurança e seguindo as medidas recomendadas pela DGS, experiências gastronómicas e culturais de elevada qualidade.