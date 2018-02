Mundo Trilho submerso em águas cristalinas gera vídeo incrível Por

Um fenómeno raro foi registado por um guia turístico, no Mato Grosso do Sul, Brasil. Após chuvadas intensas, um trilho do recanto ecológico do rio da Prata ficou submerso, com águas cristalinas. As imagens são incríveis.

Um guia turístico registou em vídeo um fenómeno que propiciou imagens de rara beleza, num trilho do Recanto Ecológico Rio da Prata, situado no Mato Grosso do Sul.

Após intensas chuvas, os níveis das águas do rio subiram e o trilho ficou submerso, mas com águas límpidas.

Uma ponte habitualmente utilizada por turistas ficou debaixo dessas águas absolutamente cristalinas.

Segundo explicaram os responsáveis do parque, a água do rio Olho D’Água, no recanto ecológico do rio da Prata, manteve-se límpida durante um longo período.

“Quando chove muito, o rio da Prata corre de forma mais lenta, aumentando o nível de água do rio Olho D’Água. Apesar da cheia, as águas continuaram cristalinas, porque a mata está bem conservada”, realçam, em comunicado.

Entretanto, o nível das águas já regressou ao normal.

Veja o vídeo:

