Nas Notícias Temperaturas baixam nesta sexta-feira Por

A chuva deverá regressar à generalidade do território nacional, nesta sexta-feira, ainda que de forma fraca. Os especialistas do tempo antecipam um dia com uma “descida de temperatura, em especial da máxima”, o “aumento de nebulosidade” e “chuva fraca no litoral norte e centro”, sobretudo.

De acordo com a meteorologista Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são esperados “períodos de muita nebulosidade, apresentando-se pouco nublado nas regiões do interior a sul da serra da Estrela até ao início da manhã, e temporariamente muito nublado até ao final da manhã no litoral e com ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco”.

Os especialistas do tempo antecipam ainda uma sexta-feira com uma “pequena descida da temperatura mínima na região centro” e “descida da temperatura máxima”, provocada pela chegada de uma massa polar.

Se a norte e no centro esperam-se “períodos de chuva fraca ou chuvisco”, a sul o IPMA antecipa um aumento “temporariamente de nebulosidade no litoral oeste e interior do Alentejo entre o final da manhã e o meio da tarde.”

Madeira e Açores

Os Açores podem esperar “céu muito nublado, tornando-se pouco nublado” e “aguaceiros fracos na madrugada e inicio da manhã”.

Na Madeira, a meteorologia antecipa “períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes sul da ilha”.

Existe ainda a “possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas zonas montanhosas a partir do final da tarde.”

Estado do Mar

A costa ocidental deverá ter “ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros” e com temperatura da água do mar a rondar os 14/16ºC.

Quanto à costa sul deve apresentar “ondas de sudoeste inferiores a um metro”, com a água do mar a ter uma temperatura a rondar os 17ºC.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar