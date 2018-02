Mundo Sorteio do Euromilhões atrasa nesta sexta-feira Por

O sorteio do Euromilhões, nesta sexta-feira, está com um atraso. Depois de na passada terça-feira tal situação ter também acontecido, hoje volta a existir um atraso significativo.

O Euromilhões tem, nesta sexta-feira, um jackpot de 174 milhões de euros como primeiro prémio.

O elevado valor do primeiro prémio voltou a provocar uma correria nas apostas, tendo, de acordo com alguma imprensa internacional, gerado um atraso no sorteio.

Grandioso jackpot de 174 milhões de euros

Ainda se aguardam os resultados que, o PT Jornal irá dar em primeira mão e última hora, mas sejam do nosso conhecimento.

Em alguns dos sites internacional que são parceiros oficiais do jogo os problemas têm sido alguns, nas últimas horas.

O sorteio do Euromilhões que, por norma, costuma sair entre as 20h15 e as 20h30, ainda não foi divulgado.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar

Receba esta e outras notícias virais no seu e-mail todos os dias!