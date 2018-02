Nas Notícias Segunda-feira marcada por nuvens Por

Esta segunda-feira, dia 19 de fevereiro, será marcada por nuvens a tomar conta dos céus em todo o território de Portugal continental. A chuva continua a cair nos arquipélagos da Madeira e Açores, ainda que de forma fraca.

Os meteorologistas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Cristina Simões e Ricardo Tavares, antecipam, para esta segunda-feira, “períodos de céu muito nublado” transversais a todo o território de Portugal.

As regiões norte e centro podem esperar uma “pequena subida da temperatura mínima”, bem como a formação de geada.

De resto, de norte a sul do país, é previsto que o vento corra de forma fraca.

Madeira e Açores

Os Açores podem esperar “céu muito nublado com abertas para a tarde” e “períodos de chuva em geral fraca especialmente na madrugada e na manhã”.

A previsão meteorológica na Madeira é em tudo idêntica, com “céu muito nublado” e “aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e terras altas”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com 1,5 a dois metros, aumentando gradualmente para dois a três metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas “de sudoeste inferiores a um metro”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

