Recordando a Super especial de Karlstad

Mais uma vez a super especial de Karlstad deu início ao Rali da Suécia. Um ‘aperitivo’ onde Ott Tänak foi melhor do que a concorrência, batendo Jari-Matti Latvala por escassas décimas.

As diferenças foram mínimas, expressando a curta distância do traçado, mas tratou-se apenas de um ‘aperitivo’para a etapa de hoje, essa sim revelando muito do que vai ser competitivamente esta segunda prova do Campeonato do Mundo.

Fique com as melhores imagens de quinta-feita à noite em Karlstad.