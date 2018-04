Nas Notícias Quinta-feira de céu pouco nublado ou limpo Por

Esta quinta-feira, dia 26 de abril, será de céu pouco nublado ou limpo na generalidade do território continental, mas com a “possibilidade de aguaceiros no interior durante a tarde”, à semelhança dos arquipélago da Madeira e Açores.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu pouco nublado ou limpo será uma constante em todo o território continental.

As meteorologistas Patrícia Gomes e Patrícia Marques alertam, no entanto, para a “possibilidade de aguaceiros e trovoadas, dispersos e pouco frequentes” nas regiões do interior.

De resto, de norte a sul, é esperado “vento fraco a moderado” e uma “pequena descida da temperatura”.

Açores e Madeira

Nos Açores são antecipados “períodos de chuva fraca, especialmente durante a tarde”, com “céu muito nublado com abertas para o fim do dia”.

A região da Madeira pode esperar “aguaceiros em geral fracos”.

Estado do Mar

A costa ocidental deverá ter “oroeste com 2,5 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2,5 metros” e com temperatura da água do mar a rondar os 14/16ºC.

Quanto à costa sul deve apresentar “ondas de sudoeste inferiores a um metro”, com a água do mar a ter uma temperatura a rondar os 17ºC.

