Quarta-feira traz precipitação forte

A quarta-feira será de “precipitação, por vezes forte”, com “vento e agitação marítima forte” também, de acordo com a previsão meteorológica. Para os Açores é antecipada uma “descida da temperatura do ar”. A chuva também irá cair na Madeira.

Segundo as meteorologistas Ângela Lourenço e Patrícia Gomes, é esperada uma quarta-feira com períodos “de chuva, por vezes forte, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir da tarde, e que poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada”.

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) antecipa ainda “queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela” e uma “pequena descida da temperatura máxima”.

Quanto ao vento poderá soprar com intensidade em alguns momentos desta quarta-feira.

O IPMA deixa ainda a indicação de que, para a zona norte, nesta quarta-feira, é esperada “chuva, por vezes forte”.

Na zona sul, o IPMA antecipa condições climatéricas semelhantes.

Madeira e Açores

A região dos Açores terá “períodos de céu muito nublado com abertas” e uma “descida da temperatura do ar”.

Na Madeira podem ocorrer alguns “períodos de chuva”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “sudoeste com dois a três metros, passando a ondas de oeste com quatro a cinco metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul o IPMA antecipa ondas de “sudoeste com um a dois metros, aumentando para três metros”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

