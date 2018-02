Local PSP resgata cão preso a caixote do lixo em Santa Apolónia Por

Agentes da PSP resgataram um pequeno cão abandonado no metro de Santa Apolónia, em Lisboa, nesta sexta-feira. O animal foi preso a um caixote do lixo, num caso de maus-tratos inqualificável. As autoridades deram-lhe liberdade, “água, comida e muito carinho”. E até um nome: Metro.

Uma história revoltante deu origem a um ato notável, por parte das forças de segurança.

A história revoltante é o abandono de um cão, com requintes de malvadez: “Pelas 00h45, foi encontrado no metro de Santa Apolónia, Lisboa, um cachorro com cerca de três meses, preso a um caixote do lixo”.

O cão estaria no local “há várias horas”.

“Foi encontrado, resgatado e transportado para a Esquadra do Metro da Divisão de Segurança a Transportes Públicos da PSP, através dos polícias que se encontravam de serviço”, revela a PSP.

Já na esquadra, o cão recebeu carinho, alimentação e até um nome.

“Foi devidamente alimentado com água, comida e muito carinho. Demos-lhe o nome de… Metro! Concordam?”, conta aquela força de segurança.

Veja a foto:

2 PARTILHAS Partilhar Tweetar