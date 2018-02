Motores Uma prova nada fácil para Paulo Moreira Por

O começo de época para não foi fácil para Paulo Moreira. No Rali Serras de Fafe o piloto do Montijo sentiu muitas dificuldades, nomeadamente mecânicas.

A prova da Demoporto é conhecida pela sua dureza, e os pisos de terra daquela que é considerada como a ‘cadedral’ dos ralis colocou obstáculos que acabaram por ser muito complicados de superar por parte do Peugeot 208 R2 de Paulo Moreira e Marco Macedo. Ao ponto de fazer a dupla parar no primeiro dia do rali.

Mas o piloto ribatejano e o seu navegador estavam determinados a não ‘baixar os braços’, e regressaram à prova ao abrigo do ‘super rallye’, conseguindo terminar na nona posição do European Rally Trophy e em sétimo do Campeonato de Portugal de Ralis.

Voltamos a não ter sorte no Serras de Fafe. Acabamos por não completar a primeira especial, devido à mesma ser neutralizada, depois na segunda fizemos um peão, e ficamos com o 208 ‘atascado’ na berma sem ninguém para nos ajudar a sair, perdendo algum tempo para retomar a prova. Na segunda passagem pela Lameirinha, arrebentou a correia do alternador logo no início, consequentemente ficamos sem direção assistida, o que obrigou a um enorme esforço físico para terminar a especial”, relatou Paulo Moreira.

“O problema foi-se agravando e na especial seguinte também já arrancamos sem luzes, tentando levar o carro até ao final, mas acabou por não aguentar e paramos. Retomamos a prova no domingo e já correu bem melhor, conseguimos rodar no top 5 das 2 rodas motrizes, o que me agradou e acabou por compensar os azares do dia anterior”, acrescentou o piloto do Montijo.