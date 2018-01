Motores Peugeot ao ataque dominam quarta etapa do Dakar Por

Tal como o diretor de prova do Rali Dakar, Marc Coma, já avisara, a quarta etapa da prova, realizada em redor de San Juan de Marcona (Peru), foi bastante difícil, com uma especial que continha uma centena de quilómetros de areia, onde a progressão seria complicada, mesmo para os mais audazes e melhor equipados. A competição dos automóveis só o confirmou.

Nos 330 quilómetros da especial Sebastien Loeb levou a melhor, ‘levando atrás de si’ os seus companheiros de equipa na Peugeot, Carlos Sainz e Stephane Peterhansel.

Loeb parece ter ‘aprendido’ bem a lição das areias nos testes que realizou com a equipa Peugeot, pois saiu-se melhor que adversários mais experimentandos, batendo Sainz por 1m35s e Peterhansel por 3m16s. Isto faz com que as diferenças na frente da corrida sejam mais curtas do que inicialmente se previa.

O trio de 3008 DKR Maxi saiu-se bem nesta tirada, mas a Peugeot conheceu um dissabor com o carro de Cyril Despres, que ao km 180 danificou a roda e suspensão traseira direita. Isso obrigou o francês a ficar parado aguardando assistência, sendo que segundo referiu a responsável foi uma pedra. “Tudo foi arrancado”, explicou o piloto gaulês, que ocupava a segunda posição da classificação geral até este percalço.

Vencedor na véspera, Nasser Al-Attiyah teve uma etapa bem menos positiva esta terça-feira, pois perdeu uma meia hora ao km 204 da especial, depois da sua Toyota Hilux ter ficado presa numa duna. O seu companheiro de equipa Giniel De Villiers teve a mesma sorte, pelo que a Toyota sofreu um rude golpe nas suas aspirações de discutir os lugares cimeiros.

Na equipa X-Raid Mini as coisas não correram melhor, já que depois do acidente de Nani Roma, e o atascanço de Mikko Hirvonen, Orlando Terranova perdeu mais de duas horas nesta quarta etapa.