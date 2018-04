Motores Pedro Rosário motivado para o arranque da nova época Por

É com a ambição de vitória no Campeonato de Portugal de Kartcros que o atual campeão nacional, Pedro Rosário, aborda o começo da nova temporada.

O piloto de Coimbra e a equipa Energia Racing espera uma enorme competição na prova deste fim de semana em Lousada e também nas restantes, sendo que o Semgo Bravo ER é a ‘arma’ em que em que continua a apostar para colecionar mais um cetro a juntar ao oito por si já conquistados.

Além do campeonato português, Pedro Rosário tenciona estar à partida do ‘Mundial’ de Ralicros em Montalegre, bem como uma participação além fronteiras, provavelmente em Espanha.

“Será um ano de grande expectativa, com pilotos com um melhor nível de preparação, carros novos e alterações técnicas por via de mudanças regulamentares. No nosso caso continuamos com o mesmo carro, o mesmo motor, as mesmas suspensões e a mesma equipa, salientando-se sobretudo pequenos upgrades para cumprirmos com o novo regulamento técnico”, assume o piloto de Coimbra.

“Embora tenhamos dominado os últimos anos, prevejo que este ano seja muito competitivo com pilotos e equipas bem preparadas e cada vez mais conhecedoras da modalidade. As nossas ambições desportivas são defender o título de Campeão Nacional com humildade e respeitando os nossos adversários em pista”, acrescenta Pedro Rosário.

A prova deste fim de semana inicia as suas hostilidades no sábado, com os treinos livres e cronometrados e ainda a primeira e segunda corrida de qualificação. A prova prossegue no domingo, com mais duas corridas de qualificação, as meias finais e por fim a decisiva final.