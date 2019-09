Motores Lousada recebe PTRX e pode decidir tudo Por

O Campeonato de Portugal de Ralicross (PTRX) ruma a Lousada para a disputa, no próximo fim de semana, da sétima prova da temporada.

Quando faltam duas provas para o final da época, o evento organizado pelo Clube Automóvel de Lousada pode ser o palco de todas as decisões na competição.

Foto: Paulo Braga

Espera-se que a prova ultrapasse as seis dezenas de concorrente, com o atrativo de na categoria superior, a Super 1600, se assistir à presença do francês Jimmy Terpereau. Esta participação internacional deverá certamente servir de incentivo para João Ribeiro para tentar superar-se, sendo certo que o seu adversário gaulês não lhe ‘rouba’ pontos nas contas do campeonato.

Na Nacional A1.6 fica a questão de perceber se Pedro Tiago permanecerá invicto, sendo que está iminente a conquista de mais um título, que fica automaticamente ‘selado’ em caso de novo triunfo. Já no Kartcross tudo se conjuga para a consagração de Jorge Gonzaga, a quem basta alinhar para confirmar o cetro, numa categoria onde se espera uma dezena e meia de pilotos.

As restantes classes é que estão mais ‘abertas’ em termos de possíveis campeões e o mais provável é que os seus campeonatos só fiquem decididos na derradeira jornada, em Sever do Vouga.