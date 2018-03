Desporto Nervoso miudinho de Villas-Boas a pensar no jogo da Luz Por

É ainda hoje lembrado por ter sido o treinador dos célebres 5-0 aplicados pelo FC Porto ao Benfica, a reviravolta na meia-final da Taça de Portugal e a vitória na Luz que deu o título aos azuis e brancos, no célebre jogo em que o sistema de rega foi ligado e as luzes foram apagadas. Afastado dos relvados, André Villas-Boas não esconde o nervoso miudinho enquanto espera que os portistas possam chegar ao título nesta temporada.

Portista declarado de alma e coração, Villas-Boas estar com “muita ansiedade pelo FC Porto”.

“Porque é um título muito importante por nós”, disse à TSF.

O antigo treinador do FC Porto não esconde a importância do duelo do Estádio da Luz entre águias e dragões.

“Tudo vai depender dos próximos jogos e em particular o clássico [na Luz].”

Questionado sobre as polémicas fora dos relvados, o técnico não escondeu que a imagem do futebol nacional não sai dignificada.

“Neste momento está envolvido numa investigação que ultrapassa os limites do campo”, salientou, dizendo que “não dignifica a qualidade do futebol que se pratica em Portugal, nem a qualidade das equipas”.

Nesta altura, o FC Porto comanda o campeonato com dois pontos de vantagem para o Benfica, que segue na vice-liderança. O Sporting, em terceiro lugar, está a cinco pontos da liderança.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar