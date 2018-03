Benfica “Não podemos esconder que isto é grave”, assume ‘vice’ do Benfica Por

Nuno Gaioso, vice-presidente do Benfica, lamentou o impacto da detenção de Paulo Gonçalves na reputação do Benfica. “Não podemos esconder que isto é grave”, assumiu o dirigente encarnado.

Ao participar num programa especial da SIC Notícias sobre a Operação E-Toupeira, o vice-presidente tornou-se no mais alto dirigente do Benfica a comentar a situação, face ao silêncio de Luís Filipe Vieira, já criticado, entre outros, por Rui Gomes da Silva.

“Este ruído cria um problema reputacional à instituição e às pessoas que nela trabalham”, afirmou Nuno Gaioso.

“O Benfica foi objeto de um ataque reputacional do qual ninguém pode estar à espera nem com o qual sabe lidar. Isto afeta a vida da instituição. As pessoas estão preocupadas e veem a sua reputação afetada quando lá trabalham”, reforçou.

Frisando que não estava a tentar desvalorizar a polémica em torno do assessor jurídico, o dirigente do Benfica admitiu os óbvios prejuízos para a imagem do clube: “Não podemos esconder que isto é grave”.

Como elemento do conselho de administração da SAD e da direção do clube, Nuno Gaioso afirmou que nunca as alegadas ilegalidades imputadas a Paulo Gonçalves foram conhecidas por parte dos dirigentes encarnados.

“Nunca nenhum dos temas que andam hoje na ordem do dia foi objeto de análise, deliberação ou decisão. Nunca. Devo dizer isto. Não tenho conhecimento de nenhum destes factos, indícios de que temos andado a falar”, sublinhou.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar