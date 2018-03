Motociclismo Maverick Viñales o melhor no arranque dos ensaios em Losail Por

A ‘caravana’ do MotoGP assentou ‘arraiais’ em Losail para mais uma semana de testes, e o primeiro dia de ensaios no traçado do Qatar foi bem movimentado.

Ducati e Yamaha degladiaram-se pela obtenção dos melhores tempos e no final foi a marca dos três diapasões que levou a melhor, ainda que o fito destes testes não sejam propriamente os tempos por volta. No entanto a melhor marca do dia conseguida por Maverick Viñales – 1m55,053s – na melhor das 64 voltas realizadas pelo espanhol foi uma boa indicação do potencial da M1.

A marca conseguida por Viñales foi conseguida na última hora de ensaios, sendo que Andrea Dovizioso fez tudo para superar o espanhol, mas o italiano da Ducati apenas esteve no topo da tabela de tempos no começo da sessão, ficando com o segundo registo do dia a 51 centésimas do tempo conseguido pelo piloto da Yamaha.

Andrea Iannone mostrou que a nova Suzuki GSX-RR também está bem acertada para o traçado de Losail ao rubricar o terceiro melhor tempo, gastando somente mais três milésimas (!) que Dovizioso.

Johann Zarco conseguiu o quarto tempo com uma volta a 0,133s do melhor tempo do dia. O francês da Yamaha Tech 3 completou meia centena de voltas que lhe permitiram ficar duas décimas à frente do segundo homem da Ducati, Jorge Lorenzo, que chegou a deter a melhor marca a duas horas do final da sessão.

As Honda estiveram discretas neste primeiro dia no Qatar, concentrando-se noutros aspetos da sua nova moto, com Danilo Petrucci a ser melhor do que os pilotos da equipa oficial, ao rubricar o oitavo tempo. É que Marc Marquez quedou-se pelo 10º tempo, à frente do seu companheiro de equipa Dani Pedrosa, apesar de uma aparatosa queda (foto).