Desporto Liga (21ªJ): Resumo SL Benfica 5-1 Rio Ave FC (vídeo) Por

Apito final no Estádio da Luz! O SL Benfica goleou o Rio Ave no jogo inaugural da 21.ª Jornada da Liga NOS, graças a uma segunda parte demolidora dos encarnados que resultou no 5-1 final, sem hipótese de reacção dos vilacondenses.

Veja o resumo:

