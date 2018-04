Motociclismo Kiko Maria vence na abertura da época no CNV Por

Francisco ‘Kiko’ Maria iniciou a temporada do Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo com o ‘pé direito’. Ou seja, com uma vitória.

No Circuito do Estoril o jovem piloto iniciou a sua temporada na competição, conseguindo um triunfo difícil no final da corrida onde estiveram lado a lado os pilotos das classe 85/Moto4, Pré-Moto3 e Supersport 300.

Depois de ter sido segundo na qualificação o Kiko Maria assumiu o comando da prova na fase inicial da mesma, reagindo da melhor forma quando pressionado pela concorrência e ter mesmo descido ao terceiro posto na fase intermédia da corrida.

Nas derradeiras três volta o piloto lisboeta recuperou e passou para a frente dos seus mais directos adversários, cruzando a linha de meta com um segundo e meio de vantagem após ter assinado a volta mais rápida em corrida na 14ª e última volta aos 4.182 metros de perímetro do Circuito do Estoril.

“Todas as corridas são complicadas, especialmente quando nos deparamos com adversários como aqueles que tive que enfrentar. Depois de liderar na fase inicial perdi depois dois lugares que consegui posteriormente recuperar e na derradeira volta consegui mesmo regressar ao primeiro lugar para iniciar este campeonato da mesma forma que terminei o anterior, com uma saborosa vitória. Temos trabalhado de forma intensa para isto seja o resultado final e hoje mostrámos que estamos no bom caminho”, afirmou Kiko Maria no final da prova.

O piloto da Galp é assim o primeiro líder do campeonato nacional em 2018 e irá defender a liderança do mesmo aquando do segundo duelo da temporada agendado para o Autódromo Internacional do Algarve em junho.