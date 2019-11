Motociclismo ‘Kiko’ Maria fecha temporada espanhola com quarto lugar em Jerez Por

Francisco ‘Kiko’ Maria concluiu a sua temporada no Campeonato de Espanha de Pré-Moto3 com a quarta posição em Jerez de La Frontera.

O jovem campeão nacional da categoria foi protagonista de uma aceso duelo com o piloto que fora o mais rápido nos treinos cronometrados, conseguindo depois na corrida o seu melhor resultado da época no país vizinho.

Numa prova ganha pelo espanhol Marco Morelli Chincolla, Kiko terminou um lugar acima da posição em que tinha partido, terminando o campeonato na sexta posição, com 74 pontos conseguidos em oito corridas.

Em Jerez o piloto do Moto Action Team esteve em luta com o espanhol Hector Yebra Perez nas 13 voltas que compunham a prova, sendo que a corrida valeu tanto pela discussão pela vitória, com David Real, Marco Morelli Chincolla e Hugo Millán a protagonizarem uma luta à parte de todos os restantes 16 pilotos das categorias PréMoto 3 e Promo 3 que estiveram em pista.

Na frente, o líder do campeonato, David Real, resguardava-se e dava a iniciativa aos seus adversários mais diretos, fazendo com que as ultrapassagens só acontecessem no último terço da prova. Ao contrário, na luta pelo quart lugar, onde se jogava também o alinhamento final do campeonato entre 5.º e o 7.º, os dois contendores mantiveram uma toada viva desde a largada e lutaram metro a metro pelos pontos, tanto mais que o espanhol Pedro Benito.

Fraga, 5.º na tabela pontual, foi-se aproximado, entretanto, depois de uma partida menos conseguida. E na quinta volta, o jovem piloto português forçou o andamento e conseguiu mesmo a ultrapassagem, passando, a partir de então e até final, a rodar na dianteira. E quando o seu opositor ensaiou um ‘forcing’, o campeão português puxou dos galões e esteve à altura: sem surpresa, foi na última volta que Perez e “Kiko” Maria rubricaram, ambos, os melhores registos do fim de semana, com 1m54,759s para o espanhol e 1m54,210s para o campeão português.

“Foi uma corrida muito exigente, praticamente sempre a fundo, em que tive de dar tudo o que tanto eu como a moto tínhamos para dar. Mas ainda bem… É assim que estou a evoluir. Só desta forma foi possível chegar ao quarto lugar”, referiu ‘Kiko’ Maria após a corrida.

O piloto nascido no Porto manifestou-se “contente”, pois, como refere, esteve “a um nível competitivo elevado” e conseguiu uma “posição final que, apesar de não ser ainda aquilo” que ele e a equipa gostariam, foi um bom resulrado.

“Na época passada, fui 13.º, com 25 pontos, e a sensação que hoje tenho é que demos passos enormes e estamos cada vez mais perto de poder ombrear com os melhores valores do campeonato espanhol, que andam cá há muito mais tempo do que eu”, lembrou ainda ‘Kiko’ Maria, que na próxima semana disputa a jornada de encerramento da European Talent Cup, no circuito espanhol de Ricardo Tormo, nos arredores de Valência.