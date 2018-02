Insólito Idosa de 93 anos vai ao próprio velório porque quer “celebrar todos os dias” Por

Após ter conhecimento do velório que a família preparava para quando ‘chegasse a sua hora’, Ethel Leather, de 93 anos, não quis perder a oportunidade e antecipou o evento, tornando-o numa festa de celebração da vida.

Mãe de cinco filhos e apaixonada por festas, Ethel Leather decidiu antecipar o seu próprio velório para poder marcar presença, enquanto viva, e celebrar o amor e a união.

A família da idosa de 93 anos juntou-se esta sexta-feira num pub ‘The Bank’, em Derby, no Reino Unido, onde Ethel foi, naturalmente, a figura principal do evento.

Intitulada de ‘Os meus anos dourados’, a festa juntou toda a família de Ethel, que ainda protagonizou um momento tocante, ao interpretar um dos seus temas em karaoke.

Uma das suas filhas, Pauline Neal, explicou ao Metro que tudo começou quando “estava a falar com ela sobre o que quereria ou não no funeral”.

“Depois expliquei-lhe o que tinha planeado com os meus irmãos para o velório e para depois, e ela ficou muito entusiasmada. Perguntei-lhe, em jeito de piada, se ela não queria ir. Rimos as duas, mas ela disse que sim, que queria muito ir”, conta.

Ethel trabalhou toda a vida para a Rolls Royve, e justificou o facto de gostar tanto de festas pela felicidade que a invadiu tardiamente.

“Só comecei a aproveitar a sério a minha vida aos 60 anos, quando casei com o meu segundo marido. Depois disso tive uma vida fantástica. Sim, tive os meus filhos no primeiro casamento, mas não era feliz com o meu ex-marido”, contou, para depois esclarecer.

“Tenho envelhecido muito feliz e posso dizer que, agora, estou mais feliz do que alguma vez estive na minha vida. Por isso gosto de celebrar todos os dias e queria que o meu velório fosse uma festa”, assume.