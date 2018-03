Motores Hugo Godinho prepara-se para regressar no GT Open Por

Ausente das pistas há algum tempo, Hugo Godinho prepara-se para regressar à competição, alinhando no International GT Open.

O piloto tem realizado testes que visam o seu regresso no campeonato organizado por Jesus Pareja. Recentemente Godinho esteve em Barcelona, onde testou um Mercedes GT3 AMG da equipa Drivex, agora vai ensaiar um Lamborghini Huracan GT3 da Vicenzo Sospiri Racing em Monza, no próximo dia 9.

Este ensaio com a equipa que é campeã italiana de GT deverá desfazer as dúvidas do piloto português, que ainda está indeciso quanto ao carro a utilizar na próxima temporada, num projeto que começou a montar há algum tempo.