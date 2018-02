Nas Notícias Hoje a temperatura volta a descer Por

O dia de ontem foi uma partida primaveril. As temperaturas vão voltar a descer, hoje e amanhã. O inverno não quer ser esquecido e prepara o regresso da chuva para segunda-feira.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para que as temperaturas caiam entre quatro a seis graus Celsius, hoje e amanhã.

“Hoje já vamos ter uma descida da temperatura essencialmente nas regiões do norte e centro, tanto da mínima como da máxima de dois a três graus”, adiantou a meteorologista Ângela Lourenço.

A situação vai persistir amanhã, acrescentou.

“Em termos médios, nos dois dias, deve andar à volta dos quatro a seis graus de descida, mas depois varia de local para local”, explicou Ângela Lourenço.

O litoral vai registar máximas entre os 14 e 17 graus, sendo de entre sete e 10 no interior.

Já as temperaturas mínimas devem variar entre os cinco graus negativos, no interior norte, e entre os três a seis graus nas regiões mais junto ao litoral.

Um frio que deve esticar-se pelo fim de semana, continuou a meteorologista do IPMA.

“Não se espera uma descida significativa da temperatura. As descidas maiores serão hoje e amanhã”, pormenorizou.

No fim de semana, o céu deverá encontrar-se pouco nublado ou limpo.

A previsão indica ainda vento do quadrante de leste, soprando com intensidade e forte nas terras altas.

Chuva, só no início da próxima semana, finalizou Ângela Lourenço: “O mais provável será para segunda-feira”.

