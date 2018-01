Há pães com pregos em parque de Lisboa para matar cães

A denúncia foi feita por João Molinar, que foi passear o Pó d’Arroz, um weimaraner de dois anos e meio, ao início da manhã de segunda-feira.

Em vez do pão para os pombos, como alguns utentes deixam no parque, estavam bocados de pão com “três pregos pretos de sapateiro, novinhos em folha e cuidadosamente escondidos para em menos de dois segundos acabarem dentro do intestino de algum cão”.