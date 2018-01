Google instala-se em Oeiras e cria 500 empregos

A Google vai criar um ‘hub’ tecnológico que servirá a Europa, Médio Oriente e África e o centro de operações será instalado na região de Lisboa, mais concretamente em Oeiras. António Costa deu a novidade, nesta quarta-feira, no Fórum Económico Mundial que decorre, por estes dias, na Suíça.

“Entre muitos investimentos em perspetivas destaco um: Portugal vai em breve acolher um investimento da Google, que arrancará logo com a criação de 500 empregos qualificados”, adiantou o primeiro-ministro.

Fonte oficial do Governo português revelou que este investimento da Google, divulgado pelo primeiro-ministro, era disputado por vários países.

António Costa falava numa conferência intitulada ‘Porquê Portugal, porquê agora’, onde abordava os desafios que estão no horizonte da economia portuguesa.

O chefe do Governo, que tem nesta conferência a companhia do ministro da Economia e do ministro das Finanças, Mário Centeno, apresentava Portugal aos investidores estrangeiros como um país competitivo.

A este propósito, recorde-se, o Caldeira Cabral, ministro da economia, mostrou-se confiante nas exportações portuguesas, nomeadamente para os EUA.

