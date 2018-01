Garrafa de vodka de 1,1 milhão de euros recuperada vazia

A garrafa invulgar foi encontrada um operário de construção civil perto de uma obra em Charlotenlund, a norte da capital do país.

De acordo com um comunicado oficial, a mesma “está em poder da polícia, aparentemente intacta, e será examinada”.

A garrafa, da marca Russo Baltique, foi feita com 3,3 quilos de ouro e outro tanto de prata, tendo também uma tampa com diamantes incrustados. Não admira, por isso, que seja considerada única e “a mais cara do mundo”, segundo Brian Ingberg, o dono do bar.