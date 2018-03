Motores Filipa Sanguedo volta a apostar no Opel Adam Por

Depois de na época passada ter competido aos comandos de um Opel Adam Cup, Filipa Sanguedo vai alinhar no Campeonato de Portugal de Ralis aos comandos da versão R2 do carro de Russelsheim.

O foco da piloto vai-se concentrar na evolução e adaptação ao carro, apostando sobretudo em algumas provas do campeonato e outras extra. O que permitirá acumular experiência. No escalão máximo os planos são alinhar nos cinco eventos de asfalto, para além de eventos como o Motorshow Porto ou o Rali de Viana do Castelo.

A primeira prova do ano que Filipa Sanguedo vai disputar este ano será o Rali Vidreiro (Marinha Grande) a 8 e 9 de junho, o que lhe dará tempo suficiente para estar à partida devidamente preparada e já com alguns quilómetros de testes no Opel Adam R2.