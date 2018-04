Motores Fábio Mota faz recuperação notável na estreia na Peugeot 308 Racing Cup Por

A estreia de Fábio Mota na Peugeot 308 Racing Cup, que ocorreu este fim de semana em Nogaro (sul de França) foi marcada por uma grande recuperação, ainda que tenha terminado a prova na oitava posição.

Depois de se debater com alguns problemas nos treinos, que o impediram de conhecer o devidamente o carro francês, o piloto de Vila Nova de Gaia não conseguiu ir além do 16º lugar na qualificação. O que o obrigou a tentar ganhar posições logo no arranque para a corrida.

Fábio Mota conseguiu depois ganhar mais um lugares, conseguindo rodar integrado no grupo que disputava a oitava posição, mas já não conseguiu ir além do oitavo posto. Um resultado que foi o possível, dados os condicionalismos desta estreia.

“A qualificação não nos correu bem. Mas o carro estava competitivo e pude atacar desde o início da corrida. Consegui ganhar posições, realizar muitas ultrapassagens e foi uma estreia emocionante, com diversas lutas intensas, mas corretas. Penso que no final este é um resultado muito positivo para uma primeira corrida numa competição tão exigente como esta – com pilotos fortíssimos que estão muito habituados ao carro”, apontou o piloto que compete no Peugeot 308 Racing Cup #37 da JSB Competition.

Fábio Mota terá agora mais uma qualificação e uma corrida, mostrando-se entusiasmado para o desafio que será a Segunda-Feira de Páscoa da Coupe des Pâques (Taça da Páscoa).

“Sinto que ainda tenho alguma adaptação por fazer ao carro. Hoje, pela primeira vez pude rodar consistentemente com a pista seca, o que foi fundamental para poder conhecer aprofundadamente o Peugeot 308 Racing Cup, para lá do bom resultado. Para amanhã vamos trabalhar arduamente para podermos voltar a ter uma boa classificação, mas sabemos que a oposição é muito forte, como foi possível verificar nas lutas de hoje”, sublinhou o português.