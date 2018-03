Nas Notícias “Quem está no centro é Marcelo e não António Costa”, defende Diogo Feio Por

O centrista Diogo Feio considera que existe uma “lógica” de apontar António Costa como estando no centro da vida política. “Isso é falso, quem tem estado é o Presidente”, argumentou.

Em vésperas do congresso do CDS, o vice-presidente apontou o PS como “o adversário” dos centristas, numa entrevista ao I, e comentou a “lógica” do mediatismo dado às iniciativas governamentais.

“Eu não embarco na lógica de colocar António Costa no centro da vida política. Isso é falso. Quem tem estado no centro da vida política é o Presidente da República e não o primeiro-ministro, que tem boicotado e travado todo e qualquer acordo de médio prazo sobre matérias verdadeiramente centrais para o nosso país”, sustentou.

Será função do CDS assumir-se como um partido de poder e levar à prática a “retórica e apenas retórica da esquerda”, algo que nem o PS, nem os restantes partidos da Geringonça têm feito.

“Há um problema de funcionamento do Estado e esta governação não faz nada por resolvê-lo. Aliás, só o agravou”, insistiu Diogo Feio.

Depois do elogio a Marcelo (necessário para a lógica de desvalorizar António Costa), o vice-presidente centrista acusou ainda o PS de “fugir” aos consensos tantas vezes pedidos pelo Presidente da República.

“Costa não quer acordos nenhuns sobre matéria que seja porque o único objetivo é fugir a responsabilidades”, frisou.

“Totalmente indisponível” para se candidatar ao Parlamento Europeu, Diogo Feio aproveitou a entrevista para lançar Adolfo Mesquita Nunes para eurodeputado.

“É um dos mais completos que temos nos nossos quadros”, concluiu o vice-presidente do CDS.

