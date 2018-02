Nas Notícias Domingo com algumas nuvens a tapar o sol Por

Este domingo chega com um pouco de sol por todo o território continental, mas com algumas nuvens a ocultar-lhe o brilho, especialmente nas regiões mais a sul. Nas ilhas, haverão aguaceiros que poderão tornar-se granizo nos Açores, enquanto a Madeira pode esperar períodos de chuva, por vezes forte.

De acordo com as informações da meteorologista Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o domingo terá “períodos de céu muito nublado”, acompanhado de “vento fraco”.

A especialista do estado do tempo antecipa ainda a “possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos na região Sul”. A zona norte deverá ver um céu geralmente limpo neste domingo.

De resto, de norte a sul de Portugal, o IPMA prevê, apesar de uma subida de temperatura, que a noite seja especialmente fria.

Madeira e Açores

A região da Madeira contará com “períodos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros a partir do final da tarde”. É também antecipada a “possibilidade de ocorrência de trovoada”.

No arquipélago dos Açores, a especialista prevê “aguaceiros que poderão ser de granizo em especial na madrugada e manhã”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com dois a três metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste inferiores a um metro”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar