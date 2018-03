Nas Notícias CDS: Filipe Lobo d´Ávila deixa o Parlamento Por

O deputado centrista Filipe Lobo d´Ávila, tido como principal crítico de Assunção Cristas, anunciou este sábado, no congresso do CDS, que vai deixar o parlamento.

Foi um deputado emocionado e “orgulhoso” em pertencer ao partido que anunciou a decisão de abandonar o parlamento, deixando também alguns alertas para a líder do CDS, Assunção Cristas.

“Dar um passo em frente é também olhar para dentro do partido e reconhecer a divergência de opiniões, é acabar com pequenos poderes dentro do CDS e é saber que o CDS não se faz apenas ao largo do Caldas, mas faz-se em todo o país, muitas vezes com muitos sacrifícios de militantes anónimos”, sublinhou.

No congresso de há dois anos, Filipe Lobo d´Ávila apresentou uma lista alternativa à da atual direção, posição essa que fez questão de manter este ano, em Lamego.

O deputado vincou a “paz interior” com que continuará a servir o partido, e explicou a decisão, dizendo não se tratar de “atirar a toalha ao chão”.

“Aqui não há disso. Aqui já somos um partido de primeira liga. Aqui tem de continuar a haver pluralismo, tem de continuar a haver diversidade”, finalizou.

Recorde-se que na apresentação da sua moção estratégica, Assunção Cristas referiu ser possível “disputar a primeira liga” e sublinhou a ambição em ser o primeiro partido do centro e da direita“.

