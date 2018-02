Nas Notícias Carnaval com chuva e frio Por

O Carnaval deste ano terá chuva e frio, apesar das temperaturas mínimas tenderem a subir nos próximos dias.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas mínimas voltam a cair amanhã, depois de uma ligeira subida hoje, para recuperarem no domingo e… descerem novamente na segunda e terça-feira.

“Não se prevê que nos próximos dias, incluindo até terça-feira de Carnaval, as temperaturas mínimas baixem tanto como nos dias anteriores”, adiantou Maria João Frada.

A meteorologista do IPMA salientou também que, “nos próximos dias, apesar de as temperaturas no interior, em particular no Nordeste Transmontano e Beira Alta, poderem ser negativas, a variar entre 0 e -3 graus, no restante território vão variar entre os 3 e os 6 graus positivos”.

Para amanhã nãoestá prevista chuva, apesar da nebulosidade ao final do dia nas regiões acima do sistema montanhoso Montejunto/Estrela, mas a temperatura mínima deverá cair entre dois a três graus”.

A chuva deve aparecer no domingo, em especial nas regiões norte e centro.

“Na segunda-feira podem ocorrer aguaceiros fracos, mas a probabilidade é inferior a 40 por cento, e na terça-feira é provável que venha um novo sistema frontal que dê precipitação às regiões norte e centro”, concluiu a meteorologista.

