Benfica Cântico vale processo disciplinar ao Benfica Por

O cântico da claque no dérbi de futsal, a desejar a morte de uma atleta do Sporting, levou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a abrir um processo disciplinar ao Benfica.

O incidente ocorreu no passado domingo, no Pavilhão da Luz, quando os eternos rivais se defrontaram num jogo de futsal feminino.

Débora Queiroz, do Sporting, lesionou-se com tanta gravidade que, para além das equipas médicas das duas equipas, foi ainda assistida pela capitão do Benfica, que é médica de profissão.

Nessa altura, ouviu-se a claque do Benfica a cantar “deixa-a morrer, ela é lagarta”.

Inês Fernandes, a capitã do Benfica, reagiu de imediato, pedindo aos adeptos encarnados para se calarem.

Em resposta, estes assobiaram e insultaram a jogadora do clube.

Agora, o Conselho de Disciplina abriu um processo disciplinar por causa do incidente.

O cântico é audível num vídeo da BTV que tem estado a circular nas redes.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar