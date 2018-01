Desporto Benfica quer que Tribunal impeça notícias com e-mails Por

A SAD do Benfica terá feito chegar a indicação a empresas de comunicação, através do tribunal, para que estas devam “abster-se” de “publicar ou divulgar” e-mails do clube.

De acordo com o Jornal de Notícias, na sua edição desta quarta-feira, as águias fizeram chegar por via do Tribunal Judicial do Porto “uma notificação judicial avulsa para informar algumas empresas de Comunicação Social que devem ‘abster-se’ de ‘publicar ou divulgar’ ‘qualquer informação confidencial’ relativa ao caso denominado dos alegados e-mails disponibilizados na Internet”.

O denominado caso dos e-mails do Benfica é uma teoria avançada por Francisco J. Marques, diretor de informação e comunicação do FC Porto, sobre um alegado esquema de corrupção montado para favorecer os encarnados nas arbitragens.

O Benfica já meteu uma providência cautelar, que visava impedir a divulgação de mais e-mails no Porto Canal, mas esta foi negada pelo Tribunal da Relação do Porto.

O caso está a ser investigado pelas autoridades desportivas e judiciais e tem feito correr ‘muita tinta’, nos últimos meses.

