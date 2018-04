Desporto Bancada do Estoril volta a dar que falar… agora pelo Benfica Por

O Benfica emitiu um comunicado, nesta terça-feira, a chamar a atenção para as condições e preços dos bilhetes para a bancada do Estoril, que levou a uma interrupção do jogo frente ao FC Porto ao intervalo. Os encarnados lembram que já alertaram a Liga para a “necessidade de precaver as condições de acesso e utilização da bancada”.

Na nota divulgada, o Benfica explica ainda que já revelou à entidade que organiza o campeonato a sua “estranheza pela situação, pouco normal, de se estabelecer preços mais caros de 18 euros para a bancada topo, em detrimento de preços mais baixos de 12 e 15 euros para as bancadas centrais”.

O Benfica avisa, desde já, que a sua SAD é “alheia à definição da tabela de preços para este jogo”.

A bancada do Estoril, recorde-se, deu que falar, pois a 15 de janeiro, numa altura em que os portistas perdiam frente ao Estoril por 1-0, a partida foi interrompida ao intervalo, com relatos de instabilidade da bancada do topo, no Estádio António Coimbra da Mota, onde a partida decorria.

A segunda metade do encontro decorreu em fevereiro e os dragões acabaram por vencer.

Após este caso, o Sporting também já defrontou o Estoril e os adeptos leoninos foram colocados na bancada em questão.

O Benfica é o próximo adversário do Estoril, em partida que se vai jogar no próximo sábado.

4 PARTILHAS Partilhar Tweetar