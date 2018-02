Aposta internacional de Paulo Moreira

Paulo Moreira tem quase definido o seu programa desportivo para 2018, que passa pela disputa no European Rally Trophy Ibérico e outras provas de preparação.

O piloto do Montijo participou assiduamente nas duas últimas temporadas do Campeonato Nacional de Ralis, mas para este ano optou por um projeto mais virado para competições internacionais, entre as quais o European Rally Trophy Ibérico e na Peugeot Rally Cup Ibérica, troféu monomarca que inclui três provas em Portugal e outras tantas em Espanha.

Paulo Moreira vai utilizar um Peugeot 208 R2 da equipa espanhola Race Seven, voktando a ter Marco Macedo como co-piloto, disputando este fim de semana o Rali de Paracuellos, prova da Copa de Espanha de Ralis de Terra, de forma o primeiro rali do European Rally Trophy, o Rali Serras de Fafe, que marca também o arranque do Campeonato de Portugal de Ralis.

O piloto ribatejano não vai estar à partida de todas as provas do principal campeonato nacional, de modo a dar prioridade a outros eventos, como o Rali de Paracuellos, prova organizada pelo Automóvil Club Madrid Sport, e que inclui sete especiais de classificação todas em piso de terra, num total de 114,3 km.