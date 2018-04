Motociclismo António Maio soma e segue em Loulé Por

Tendo dominado o primeiro dia de prova, António Maio voltou a fazer o mesmo na segunda jornada da Baja TT de Loulé, segunda prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

O Campeão Nacional voltou a fezer bom uso da sua Yamaha WR450 para prosseguir o seu domínio nos setores seletivos de domingo, sendo que no último Daniel Jordão deu um ‘ar da sua graça’ e foi o segundo mais rápido, ainda assim a 2m41s de António Maio.

Mário Patrão não foi além do segundo tempo nesses 80,9 quilómetros, mas isso não colocou em perigo a sua segunda posição final, concluindo a prova a 8m52s do vencedor, pertencendo a Martin Ventura a terceira posição, a 9m25s, apesar de no último setor não ter ido além do quinto tempo.