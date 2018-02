Antigo avançado do Belenenses é sem-abrigo em São Paulo

Valdiram, antigo jogador do Belenenses, vive nas ruas de São Paulo, vítima de uma vida de excessos, que terminou em dependência de drogas.

“Já fiz a alegria de uma torcida. Tive o nome cantado no Maracanã. Hoje estou aqui”, afirma Valdiram, numa frase que resume os extremos de uma vida com 35 anos.

A casa de Valdiram é a marquise de um restaurante falido, em Bonsucesso, um bairro do Rio de Janeiro.

O antigo futebolista é um entre muitos sem-abrigo que encontraram ali o seu albergue.

Segundo conta o jornal Extra, Valdiram acomodou-se no chão, coberto com pedaços de papelão. Divide o espaço com outros sem-abrigo, que não tiveram aquele passado de glória.

Em Portugal, Valdiram jogou no Belenenses, em 2003/04, numa das raras aventuras no estrangeiro. Teve inúmeros clubes, mas foi no Vasco que se tornou ídolo dos adeptos, com 14 golos marcados na temporada de 2006/07.

Esses tempos são hoje memórias de um passado em que teve o mundo a seus pés. Hoje, desceu à terra, literalmente, e dorme no chão ao lado de ex-traficantes.

Chegou ao extremo de uma história destinada a acabar assim. Valdiram teve uma vida de vícios, de drogas e de alcoolismo, que lhe travaram a carreira.

Procurou ajuda, mas não foi bem sucedido e seguiram-se recaídas atrás de recaídas. A família não o ajudou e é nos subúrbios do Rio, em Bonsucesso, que luta pela sobrevivência.

“Passei três anos numa clínica e, quando saí, caí nas drogas. Você acha mesmo que resolve?”, pergunta o antigo avançado.

