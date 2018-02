Hoje é dia 5 de fevereiro, último soldado morto na Guerra do Vietname é enterrado Por

O último soldado morto na Guerra do Vietname – conflito que apenas terminou em abril de 1975 – foi enterrado a 5 de fevereiro de 1973. Neste dia, mas em 1878, nasce André Citroën, fundador da marca de automóveis francesa.

E no dia 5 de fevereiro, o Museu do Hermitage em São Petersburgo (Rússia) assinala mais um aniversário.

O espaço nasceu em 1852. Também na área das artes, nota para o lançamento do filme ‘Tempos Modernos’, de Charlie Chaplin, em 1936.

No ano de 1917, o México adota a atual Constituição e três anos depois nasce a Base Aérea de Sintra, em Portugal.

Um ano mais tarde, é anunciada a separação entre Igreja e Estado, no Congresso da União Soviética.

Já em 1973, neste dia, os EUA sepultam o derradeiro soldado vítima da Guerra do Vietname, conflito que terminaria cerca de dois anos mais tarde, em abril de 1975.

Foi também a 5 de fevereiro que, em 1997, os chamados ‘Três Grandes’ bancos na Suíça tornam pública a criação de um fundo de 71 milhões de dólares, de ajuda às vítimas do Holocausto.

Em 1999, o pugilista Mike Tyson é condenado a um ano de prisão, por agressão a duas vítimas.

Neste dia, nasceram André Citroën, fundador da marca de automóveis francesa (1878), Andreas Papandreou, político grego (1919), Regina Duarte, atriz brasileira (1947), e Michael Sheen, ator britânico (1969).

Assinala-se nesta data a morte de António Alves Martins, bispo de Viseu, eleito deputado em 1842 e nomeado enfermeiro-mor no Hospital de São José, em 1881. Alves Martins, que foi aclamado ministro do Reino, viria a morrer pobre, no Paço do Fontelo.

Cinco de fevereiro é também dia de aniversário de grandes nomes do desporto: Sven-Göran Eriksson, treinador de futebol (1948), Gheorghe Hagi, estrela romena de futebol (1965), Marcus Grönholm, piloto de ralis finlandês (1968), Carlos Tévez, futebolista argentino (1984), Cristiano Ronaldo (1985), e Neymar, estrela emergente do futebol brasileiro (1992).

