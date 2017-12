Hoje é dia 30 de dezembro, é criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Por

Conhecida pela sigla URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (ou União Soviética foi criada a 30 de dezembro de 1922, em resultado de uma união de várias repúblicas soviéticas.

A URSS era governada por um regime unipartidário centralizado, sob o comando do Partido Comunista.

Com raízes na Revolução Russa de 1917, que depôs a autocracia imperial, a União Soviética surge após a revolta dos bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, que derrubaram o governo provisório.

Nasce também a República Socialista Federativa Soviética Russa, originando a Guerra Civil Russa. O Exército Vermelho invadiu diversos territórios do antigo Império Russo, ajudando os comunistas locais a chegar ao poder.

No entanto, o projeto da URSS viria a cair pelas bases, a partir do final dos anos 70, quando se tornaram evidentes algumas limitações do modelo soviético de economia planificada.

Após a estagnação dos anos 70 vem uma crise profunda, na década seguinte, que desestruturou a economia soviética.

Em 1990, com a reunificação alemã, a União Soviética cai para o posto de quarto maior PIB mundial, quadro que piora com a nova crise da transição para o capitalismo, nesta mesma década.

Em 1991, após diversas tentativas de golpe de Estado, Mikhail Gorbatchev – o último dirigente da URSS – declara oficialmente o fim da URSS e renúncia a presidência, no dia de Natal, numa cerimónia transmitida para o mundo inteiro.

A União Soviética dissolveu-se oficialmente a 31 de dezembro de 1991, após 69 anos de existência.

Nasceram a 30 de dezembro François-André Vincent, pintor francês (1746), Leonardo Coimbra, político e filósofo português (1883), Dmitriy Borisovich Kabalevskiy, compositor soviético (1904), e Mike Spence, piloto inglês de Fórmula 1 (1936).

Nasceram ainda Patti Smith, poetisa e cantora norte-americana (1946), Ben Johnson, ex-atleta norte-americano (1961), Tony Carreira, cantor português (1963), Jay Kay, músico inglês (1969), e Tiger Woods, jogador de golfe norte-americano (1975).

Morreram neste dia José Rizal, herói nacional Filipino (1896), Charles B. Mintz, produtor cinematográfico norte-americano (1939), e Romain Rolland, escritor francês (1944).

Morreram também Alfred North Whitehead, filósofo e matemático norte-americano (1947), Heiner Müller, poeta e dramaturgo alemão (1995) e Saddam Hussein, ex-ditador do Iraque (2006).

6 PARTILHAS Partilhar Tweetar