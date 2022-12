Economia Mercadona dá aumentos salariais aos colaboradores iguais à inflação Por

O Comité de Direção da Mercadona, empresa de supermercados, definiu, em coerência com o Modelo de Qualidade Total da empresa, aumentar o salário base de toda a sua equipa de acordo com IPC definitivo de dezembro 2022.

Esta medida entrará em vigor a partir do salário de janeiro dos mais de 96.000 colaboradores que fazem parte da empresa em Portugal e Espanha, de acordo com o IPC definitivo do mês de dezembro aplicado em cada país.

O objetivo é manter o poder aquisitivo de todas as pessoas que fazem parte da Mercadona, porque são o melhor ativo dos clientes. Quanto mais satisfazem os “Chefes”, como internamente a empresa designa os seus clientes, mais a Mercadona avança.

A empresa aumenta a sua produtividade em 9%

A Mercadona, sabendo que o aumento dos salários em 2022 de acordo com a inflação de 6,5% em Espanha e 2,7% em Portugal, significaria um aumento dos seus custos fixos, implementou uma série de novas medidas. Entre elas, as melhorias na digitalização dos seus processos e o compromisso de consciencializar toda a equipa na análise dos custos incorridos, movimentos que resultaram, no final do ano, num aumento da produtividade de 9% e numa poupança de custos de mais de 200 milhões de euros.

Aumento do salário de entrada em Portugal a partir de janeiro

A Mercadona anunciou, no passado mês de outubro, que vai aumentar em 11% o salário de entrada dos seus Colaboradores em Portugal, ao qual irá agora somar-se a atualização do IPC a toda a tabela salarial.

Política de Progressão Salarial

Na Mercadona, a progressão salarial é uma das formas de recompensar os colaboradores pelo esforço e dedicação que realizam diariamente. É um dos benefícios que oferecemos, junto com outros valores como a efetividade desde o 1º dia ou a formação. Deste modo a progressão salarial pode variar entre 4 e 5 níveis, aplicando-se em cada nível um aumento salarial de 11%, num máximo de 5 anos, dependendo do cargo que o colaborador ocupa.