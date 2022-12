Economia 5 dúvidas mais comuns e fáceis de entender sobre PPR Por

Os Planos Poupança Reforma (PPR) há muito que fazem parte do quotidiano de muitos portugueses que guardam algumas economias para utilizarem mais tarde. Mas os comummente denominados de PPR ainda levantam algumas dúvidas. Sabe o que é um PPR? Tem riscos? Tiramos as suas dúvidas com as 5 questões mais comuns levantadas pelos clientes deste serviço financeiro.

Os PPR’s estão cada vez mais presentes na vida dos portugueses seja entre os que apostam neste plano, seja nos que tentam resgatar antes de tempo previsto algumas economias que têm vindo a depositar, sendo que existem regras e penalizações no caso de não se verificarem circunstâncias para o levantamento deste dinheiro.

Nos últimos tempos, para fazer frente à inflação que tem aumentado o preço dos produtos e não só, o governo estabeleceu que até 31 de dezembro de 2023 as pessoas podem resgatar todos os meses um valor ao seu PPR sem ter qualquer tipo de penalização. Está previsto na Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro.

Esta medida do governo prevê até que é possível aceder também ao Plano Poupança Educação (PPE) e Planos Poupança Reforma/Educação (PPR/E).

Assim, em relação ao PPR, é possível aceder mensalmente a um valor de 478,70 euros em 2023.

E sabe como estabeleceu este valor o governo? O Executivo liderado por António Costa estabeleceu este valor como sendo o correspondente ao Indexante dos Apoios Sociais (IAS).

Deste modo, ao longo de todo o ano de 2023 é possível resgatar um total de 5.774,40 euros, ou seja um IAS mensal: 478,70 euros x 12 meses.

A possibilidade de levantamento de uma verba do PPR é encarada como uma boa notícia para quem precisa de liquidez financeira, até porque o PPR dá vantagens fiscais em sede de IRS. Só que existem ainda algumas dúvidas a respeito deste mecanismo financeiro. Confira as 5 maiores interrogações que se colocam sobre os PPR’s e fique esclarecido.

1 – O que é um PPR?

Um Plano Poupança Reforma é, como o nome indica, um plano financeiro traçado para o longo prazo que tem por objetivo ser um complemento económico para que possa ser usado na reforma mas que já lhe vai dando retorno através de benefícios fiscais em sede de IRS. Antes de contratar um PPR é importante ver bem as condições e comissões que são aplicadas e eventuais penalizações para o caso de pretender levantar o dinheiro mais cedo do que o previsto sem penalizações.

2 – É arriscado investir num PPR?

Outra dúvida frequente é saber se é arriscado investir num PPR. Nesta situação existem dois caminhos e quem optar por subscrever um fundo PPR tem um risco maior do que quem optar por um seguro PPR. É claro que quanto maior for o risco, maiores dividendos poderá ter. Ou seja, risco maior, compensação maior possível.

É claro que dentro dos fundos PPR encontra produtos de maior e menor risco. É essencial perceber o perfil de investidor que tem, os custos e eventuais penalizações associadas que pode ter. Conhecer riscos e benefícios é sempre importante para evitar surpresas.

3 – Quer investir num PPR para ter benefícios fiscais?

Uma das práticas comuns para quem investe num PPR passa pela questão fiscal. Este mecanismo financeiro de poupança prevê benefícios no IRS, sendo permitida legalmente uma dedução à coleta de IRS em 20 por cento.

Normalmente, existem benefícios dos PPR’s à saída e os especialistas recomendam que não sejam feitos levantamentos antes dos 5 anos de vigência do PPR.

4 – Assinar um PPR tem custos de manutenção?

Sim. Independentemente do operador que escolher para criar um PPR é natural que lhe seja cobrada uma comissão pelo serviço. Este valor pode variar mediante o produto que subscreve. Geralmente, o valor previsto está de acordo com o capital que é investido no PPR.

O valor a pagar é normalmente retirado do capital que investe, não sendo mais um encargo que tem. Assim, se quiser aplicar 1000 euros, se lhe cobrarem 3%, já sabe que não vai aplicar os tais 1000 euros no PPR.

Fique ainda a saber que sempre que faz algum tipo de reforço no PPR é aplicada uma taxa de manutenção.

5 – Existem penalizações se mexer no dinheiro do PPR antes do previsto?

Sim. É importante antes de subscrever este produto que saiba que tipo de comissão fica associada ao reembolso antecipado, se quiser optar por essa situação.

Também é importante estar ciente de que pode ter de devolver benefícios fiscais que for tendo, no caso de romper com o PPR antes do tempo. Isto é, imagine que vai tendo benefícios em IRS por ter um PPR. Se mexer nele antes do tempo, os montantes que tiverem sido deduzidos podem ter de ser devolvidos, sendo que pode acrescer ainda uma penalização de 10% por cada ano. Por isso, é muito importante estar bem informado sobre o passo que dá ao criar um PPR.

É claro que estas questões devem sempre pesar antes de optar por criar um PPR, mas nunca se esqueça da lei que está em vigor até 31 de dezembro de 2023 e que permite a retirada mensal do correspondente a um IAS.

Mas sabia que existem outras situações previstas em que pode aceder ao PPR de forma antecipada. Saiba quais:

Quem tem mais de 60 anos

Estar incapacitado para o trabalho ou algum membro do seu agregado familiar

Ter uma doença grave

Pagar prestações do crédito habitação e não para amortizar.