Wimbledon: Agente confirma que Andy Murray e Serena Williams vão jogar juntos

Os tenistas Andy Murray e Serena Williams vão jogar juntos na vertente de pares mistos em Wimbledon, terceiro torneio do ‘Grand Slam’ da temporada, anunciou o agente do tenista britânico, Matt Gentry.

Com o prazo das inscrições a terminar na quarta-feira, a possibilidade de o britânico, que recentemente foi operado à anca, jogar ao lado da norte-americana foi ganhando força e acabou por ser confirmada.

Em Wimbledon, Murray foi campeão em singulares por duas vezes, em 2013 e 2016, e Williams, detentora de 23 ‘majors’, sete dos quais no All England Club, ergueu o troféu de pares mistos em 1998, quando fez dupla com Max Mirnyi.