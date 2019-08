Wall Street segue em baixa após ganhos da sessão anterior

A bolsa de Nova Iorque segue em baixa no início da sessão, com os receios de um agravamento do conflito comercial entre China e Estados Unidos a penalizarem de novo os mercados.

Às 15:03 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,35 por cento para 26.286,63 pontos e o tecnológico Nasdaq baixava 0,71 por cento para 7.982,11 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,36 por cento e estava em 2.927,39 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, a recuperar da turbulência dos dias anteriores. O Dow Jones subiu 1,43 por cento e o Nasdaq 2,24 por cento.

A volatilidade desta semana na bolsa nova-iorquina surge na sequência de um agravamento da tensão comercial entre China e Estados Unidos, depois de uma acentuada depreciação do yuan na segunda-feira.

Na quarta-feira, a administração norte-americana proibiu as agências governamentais de comprarem equipamentos à chinesa Huawei, implementando uma medida do Congresso que considera as empresas chinesas uma ameaça à segurança, perante a crescente tensão comercial entre os dois países.

Além da Huawei, a medida abrange outra empresa de telecomunicações, a ZTE, os fabricantes de câmaras de vigilância Hikvision e Dahua, e o grupo Hytera.