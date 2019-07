Wall Street fecha sem rumo mas com recordes do Nasdaq e S&P500

A bolsa nova-iorquina fechou hoje de forma contrastada, com os índices Nasdaq e S&P500 a encerrarem a sessão em níveis inéditos, mas com o Dow Jones Industrial Average a recuar devido aos resultados dececionantes de Boeing e Caterpillar.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,29 por cento, para os 27.269,97 pontos.

Ao contrário, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,85 por cento, para as 8.321,50 unidades, um novo recorde no encerramento das trocas.

Também o alargado S&P500 alcançou um novo máximo histórico, ao avançar 0,65 por cento para encerrar nuns nunca vistos 3.019,56 pontos.

O Nasdaq beneficiou durante toda a sessão da boa saúde do setor dos semicondutores, designadamente o fabricante Texas Instruments, que viu a sua ação progredir 7,4 por cento, depois de hoje ter anunciado resultados superiores aos esperados.

“Os semicondutores estão a evoluir bem. O seu balanço é positivo”, afirmou Tom Cahill, gestor de investimentos na Ventura Wealth Management.

“Como se trata de empresas líderes no Nasdaq, isso pressiona os índices em alta”, prosseguiu.

Entretanto, a antecipação de uma descida das taxas de juro por parte da Reserva Federal (Fed), durante a sua reunião no final do mês, foi acolhida com entusiasmo pelos investidores.

A praça nova-iorquina está também à espera dos sinais que o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, possa vir a fazer na quinta-feira, depois da reunião da instituição, sobre um futuro alívio na política monetária na zona euro.

Já o Dow Jones, ao contrário dos outros índices mais emblemáticos, padeceu com os resultados maus apresentados pela Boeing, que anunciou um prejuízo recorde de 2,94 mil milhões de dólares (2,6 mil milhões de euros) no segundo trimestre, devido aos problemas com o 737 Max, o seu emblemático avião que não está operacional desde há quatro meses, depois de dois acidentes que provocaram 346 mortos. A ação do construtor aeronáutico fechou a perder 3,1 por cento.

“O peso da Boeing no Dow Jones é grande e os seus maus resultados explicam em grande parte a baixa verificada”, analisou Cahill.

Também a Caterpillar, que anunciou hoje os seus resultados, dececionou, com uma forte contração da atividade na região Ásia-Pacífico. Considerado um barómetro da atividade económica, este grupo terminou em baixa de 4,5 por cento.