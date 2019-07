Wall Street fecha sem direção na expetativa de declarações do presidente da Fed

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje sem rumo definido, com os investidores na expetativa das declarações do presidente da Reserva Federal (Fed), em especial sobre taxas de juro, esperadas para quarta-feira, antes de tomarem decisões de investimento.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,08 por cento, para os 26.783,49 pontos.

Ao contrário, os outros principais índices valorizaram. O tecnológico Nasdaq avançou 0,54 por cento, para as 8.141,73 unidades, e o alargado S&P500 progrediu 0,12 por cento, para os 2.979,63 pontos.

Os mercados abriram em baixa pela terceira sessão consecutiva, antes de recuperarem algum vigor, apesar de a indecisão imperar.

Na opinião de vários atores do mercado, continuou a assistir-se à realização de alguns ganhos, alguns dias depois de se terem registado recordes nos três índices mais emblemáticos da praça nova-iorquina. Estas vendas foram favorecidas pela incerteza quanto às próximas decisões do banco central norte-americano.

“Uma descida das taxas ou a sua manutenção por parte da Fed – tal é a questão que os investidores se colocam”, comentou Adam Sarhan, da 50 Park Invesment.

A Fed vai decidir durante a sua reunião, em 30 e 31 de julho, se desce as suas taxas de juro para apoiar a economia ou se mantém a sua política monetária inalterada.

Antes deste evento, o presidente da Fed, Jerome Powell, deve exprimir-se perante o Congresso na quarta-feira, durante uma intervenção que vai ser muito seguida pelos intervenientes no mercado.

Quarta-feira vai também ser o dia em que se espera a divulgação da ata da última reunião do banco central, o que pode oferecer algumas indicações sobre as próximas decisões da Fed a propósito das taxas de juro.

Na frente comercial, em que também predomina a incerteza desde o início do confronto entre EUA e China, o representante norte-americano para o Comércio, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, estiveram hoje reunidos com os seus homólogos chineses, informou fonte governamental dos EUA.